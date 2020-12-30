Сегодня в трёх корпусах Сафоновской ЦРБ ежедневно находятся порядка 80 пациентов, и почти каждый из них нуждается в устройстве, которое позволяет свободно дышать. 10 новых портативных концентраторов в полной мере закроют потребность учреждения в кислороде. Оборудование приобретено на средства Фонда Сергея Неверова.Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский отметил, что практически все больные, которые находятся в стационаре, кислородозависимы.- Концентраторы - это первое, что нужно для лечения наших больных. Огромное спасибо Сергею Ивановичу за помощь, - сказал Игорь Кристалинский.Концентраторы удобны в использовании - работают от электросети, их можно свободно передвигать по всей больнице и снабжать кислородом больных даже в обычной палате. Такое же оборудование поступит в ковидные госпитали Гагаринского и Дорогобужского районов.Также Сергей Неверов поблагодарил коллектив Сафоновской ЦРБ за работу и ещё передал 1100 праздничных новогодних наборов. Общаться пришлось через окно.- Надеюсь, что наш подарок доставит хоть немного приятных минут. Врачи - наши герои. Они будут находиться на посту, бороться за здоровье граждан. Уверен, благодаря им все жители получат своевременное необходимое лечение и вернутся домой, - подчеркнул депутат Госдумы.Отметим, с началом пандемии руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов регулярно обеспечивает районные больницы Смоленской области дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты и необходимым медоборудованием.