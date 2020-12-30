Поручение построить котельную и ввести ее в эксплуатацию до конца 2020 года поручил в конце лета губернатор Алексей Островский в рамках рабочей встречи с главой Руднянского района Юрием Ивашкиным. Из регионального бюджета было выделено 15 млн рублей.В администрации региона отмечают, что объект теплоснабжения заработал с 11 декабря. В настоящее время отапливаются 13 многоквартирных жилых домов и здание школы. В скором времени к новой котельной будут подключены еще несколько объектов.Ранее \\"КП\\" писала, что в Смоленской области заработала «горячая линия» по отоплению. Коммунальщики принимают жалобы на холодные батареи.