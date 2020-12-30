Смолянам напомнили номера телефонов дежурных экстренных служб. Связаться со Смоленским Территориальным центром медицины катастроф можно по номерам – 55-50-27; 52-85-17.Санавиацией – 55-36-25; 38-50-46.Дежурным службы крови – 38-10-17; 38-04-20; экспедиция – 21-83-81.Управлением по делам ГО и ЧС г. Смоленска – 21-52-47.ГУ МЧС России по Смоленской области – 65-30-91; 62-44-44.Росгвардии – 55-26-95.УМВД по Смоленской области – 77-34-55 (02).УФСБ по Смоленской области – 38-12-50.Погранслужбой УФСБ – 20-86-41.Росгвардией – 55-26-95.Диспетчером ЖКХ по г. Смоленску – 32-86-12, 33-47-69.Дежурным администрации города – 38-37-41.