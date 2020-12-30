Согласно приказу Департамента по здравоохранению с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно с 08.00 до 20.00 будут работать службы неотложной медицинской помощи. С 09.00 до 18.00 в поликлиниках продолжат работу дежурные врачи – терапевты, педиатры, врачи общей практики, стоматологи.Узкие специалисты и параклиническая служба работают 31 декабря 2020 года, а также 3, 5, 8, 9 января 2021 года.В пресс-службе сообщили, что в праздники продолжится выписка лекарств, будут работать круглосуточная детская скорая помощь, бригады по неонатальной и акушерской помощи, экстренная служба, морги.Ранее смолянам напомнили телефоны экстренных служб.