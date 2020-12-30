Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам, тематическим экскурсиям и интерактивным занятиям, принять участие в играх, конкурсах и викторинах на площадках Художественной галереи, Музея скульптуры Сергея Тимофеевича Коненкова, музеев «Смоленский лен», «В мире сказки», «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и Исторического музея.А на обзорные и тематические экскурсии посетителей приглашают в Музей-усадьбу Михаила Ивановича Глинки (село Новоспасское, Ельнинский район), Историко-архитектурный комплекс «Теремок» (д. Фленово), Дом-музей Михаила Алексеевича Егорова (г. Рудня), Музей партизанской славы (пос. Пржевальское, Демидовский район), Дом-музей Николая Михайловича Пржевальского (пос. Пржевальское, Демидовский район) и Музей-усадьба Александра Трифоновича Твардовского (хутор Загорье, Починковский район).В администрации региона сообщили, что все оффлайн-мероприятия пройдут с соблюдением всех мер Роспотребнадзора.Справки по телефону: 8 (481) 238-73-73.Читай также:В Смоленске в новогоднюю ночь будут ходить трамваи. Электротранспорт свяжет Промышленный и Ленинский районы города (подробнее).