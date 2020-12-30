20 медучреждений региона, где открыты ковидные госпитали, получили живые новогодние ели и украшения к ним. Подарки передали активисты Волонтерского центра «Единой России».– Новый год многие врачи встретят на работе, поэтому региональное отделение партии решило украсить рабочие места медиков, которые сегодня работают в тяжелых условиях «красных зон», – отметили активисты.Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов пожелал, чтобы эти ёлочки и игрушки создавали ощущение праздника, ведь тем, кто встречает Новый год в необычных условиях, нужна особая поддержка.– Мы благодарны нашим врачам, которые, рискуя своим здоровьем, а зачастую жизнью, выполняют важнейшую задачу – спасают наших граждан, борются с пандемией коронавируса. Хочется поздравить их с наступающими праздниками и пожелать всего самого доброго. Низкий им поклон и спасибо за все, что они делают, – поблагодарил медработников Игорь Ляхов.