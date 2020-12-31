В Смоленске бывших малолетних узников фашистских концлагерей медалями Губернатора Смоленской области «Патриот Смоленщины». С наступающими праздниками ветеранов поздравили Волонтеры Победы. Также смоляне получили сладкие подарки и памятные открытки с добрыми пожеланиями.В администрации Смоленской области сообщили, что награду получили первый почетный председатель СРОО БМУФК Аналлия Григорьевна Подлесная и малолетние узники фашистских концлагерей Валентина Алексеевна Белоусова, Анна Леоновна Вакулова, Галина Антоновна Лукина.Ранее депутат Смоленского горсовета исполнил мечты двух маленьких смолян. Владимир Бурдули снял письма с «Ёлки желаний».