- И в праздничные дни смолянам необходима помощь, - говорит руководитель Волонтёрского центра “Единой России”, депутат областной Думы Андрей Моргунов. Ведь в основном к нам обращаются пожилые люди, которые просят сходить в аптеку или в магазин. Поэтому наши волонтёры готовы заступать на ежедневные дежурства.Кроме того, помогать принимать заявки от смолян будут и депутаты.Оставить заявку на помощь можно с 9:00 до18:00 ежедневно по телефонам - +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.Также Смоленские медики продолжат работу на праздниках. Стал известен график работы поликлиник и служб, в учреждениях введен режим повышенной готовности.