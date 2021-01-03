- Несмотря на традиционные новогодние праздники, которые продлятся до 11 января, работа Волонтёрского центра продолжается. Мы знаем, что есть люди, в основном это одинокие пенсионеры, которым помощь добровольцев необходима всегда. Также хочется выразить признательность сегодня нашим врачам. Они проводят на работе по 12 часов в день, и в будние, и в выходные дни, не присев и не передохнув. И поэтому мы, как можем, должны беречь этих людей, от которых так много зависит, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов во время дежурства на «горячей линии» Волонтёрского центра.Чтобы поддержать врачей, которые находятся на дежурстве, Игорь Ляхов лично передал подарки исполняющему обязанности главного врача Смоленской областной больницы Александру Хомченко и анестезиологу-реаниматологу, дежурному врачу санавиации Игорю Камынину.- Спасибо за ваш труд. С Новым годом и Рождеством, - поздравил парламентарий.- Спасибо, что помните о нас даже в рождественские каникулы, - поблагодарили врачи.Единороссы ещё с начала пандемии поддерживают медицинских работников: привозят горячее питание в перепрофилированный под ковидный госпиталь роддом на Кирова, предоставляют транспорт для перевозки терапевтов и медиков, работающих в «красных зонах», закупают необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты.Если вам или вашим близким необходима помощь волонтёров, оставить заявку можно по номерам: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.