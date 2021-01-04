В Смоленске умерли три преподавателя-медика. 30 декабря не стало доцента кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Тамары Григорьевны Новиковой, 31-го - доцента кафедры патологической анатомии, Заслуженного врача России Владимира Васильевича Молчанова, 3 января - доцента кафедры клинической иммунологии и аллергологии Елены Владимировны Слабкой.Студенты СГМУ рассказывают, что причиной смерти является коронавирусная инфекция.Ранее на сайте учебного заведения были опубликованы многочисленные соболезнования по поводу утраты еще двух преподавателей - завкафедрой глазных болезней, доктора медицинских наук, профессора Леонида Алексеевича Деева и доцента кафедры патологической физиологии Ольги Алексеевны Лучкиной.\\"КП\\" писал, что осенью ряд учебных заведений ввели дистанционную форму обучения для студентов. Студенты-медики также просили руководство вуза перевести их на онлайн-лекции, однако положительное решение так и не было принято.