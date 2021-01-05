Серьезные травмы получили два пассажира Mazda – 29 и 36 лет и водители иномарок. Машины столкнулись на трассе в 22.00 4 января.- На 256-м км автодороги Р-120 в Рославльском районе водитель Mazda 1991 года рождения, поворачивая налево не уступил дорогу Toyota, которая ехала по главной дороге во встречном направлении. Машины сильно повреждены, пострадали четверо, - сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 374 нарушения ПДД, «поймали» 6 нетрезвых водителей, трое от медицинского освидетельствования отказались, 7 управляли машиной без прав.