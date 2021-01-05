Акция «С Новым годом, ветеран!» была запущена «Единой Россией» и «Волонтёрами Победы» в канун Нового года. Партийцы всех уровней совместно с активистами навещали фронтовиков. Передавали подарки и самые искренние поздравления. Личные встречи проходили при строгом соблюдении мер безопасности.Сафоновские партийцы поздравили Евдокию Федотовну Герасимову. «Мы жили в деревне Ново-Михайловское Дорогобужского района, - вспоминает ветеран. – Когда немцы оккупировали нашу деревню, было очень страшно».Евдокия Федотовна вступила в партизанский отряд. Долгое время она вместе с матерью находилась в плену. «А потом случилось чудо. Ночью кто-то открыл ворота карцера и выпустил на волю всех заключенных. Мы до сих пор незнаем, кто нас спас. Но знаю точно, это было мое второе рождение», - со слезами на глазах вспоминает смолянка.Депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов поздравил с Новым годом и Рождеством Надежду Герасимовну Артемьеву. Председатель Руднянской общественной организации ветеранов войны и труда вручил подарочный набор Павлу Петровичу Захаренкову.В Ярцеве секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Васильева поздравила 13 ветеранов, проживающих в районе. Помимо продуктов, фронтовикам подарили телефоны. Напомним, по инициативе единороссов каждого участника Великой Отечественной войны обеспечили мобильными гаджетами с бесплатной связью.Александра Емельяновна Скрипина четыре года провела на передовой в районе Курской дуги, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши. Она была военным фельдшером. Сражалась за жизни бойцов Красной Армии с первого и до последнего дня войны.Ветераны с большой радостью встречали гостей и благодарили за то, что не забывают.В Шумячах в гости к героям пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Активисты посетили Александра Васильевича Петрушина и Марию Ивановну Старовойтову.Монастырщинские единороссы поздравили с праздниками ветеранов Ивана Семёновича Гусакова, Леонида Викторовича Миронова, Михаила Андреевича Прохоренкова, Михаила Александровича Сампетова, Михаила Малаховича Тарасенкова, Ивана Лаврентьевича Ходункова.«Сегодня мы с благодарностью в сердце склоняем головы, выражая вам безграничное уважение к бессмертному подвигу, совершённому в годы войны. Желаем вам счастья, теплых эмоций, здоровья и долголетия», - поздравили единороссы.