Два человека погибли в пожаре в Смоленской области за последние сутки, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Первая трагедия произошла в 20.24 в деревне Печкуры Починковского района. К моменту прибытия пожарных, деревянный дом был полностью охвачен огнем.- Строение выгорело изнутри полностью, погиб 61-летний мужчина. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из основных рассматриваемых версий является неосторожность при курении, - сообщили представители пресс-службы.Второй пожар произошел в пятом часу утра в деревне Микулино Руднянского района. Бревенчатый дом также не удалось отстоять у стихии. Погибла 81-летняя женщина. Предположительно, пожар произошел из-за неисправного печного отопления.