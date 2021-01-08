Смолян просят помочь восстановить картину ДТП, в котором погибла инфорг волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» Нина Мурзанова и ее 16-летний сын Павел. Страшная авария произошла в канун Нового года – с 15.00 до 16.00 31 декабря 2020 года на 175 км трассы М-6 в районе городского округа «Серебряные пруды» Московской области.- Если вы были свидетелем этой аварии или проезжали по этому участку трассы непосредственно после аварии - просмотрите записи своих видеорегистраторов и, в случае выявления записи момента аварии или записи непосредственно после аварии, пришлите ее на адрес электронной почты vpso-tver@yandex.ru или позвоните по телефону 8-910-646-34-34 и 8-904-014-12-34 (круглосуточно). Давайте совместными усилиями восстановим картину этого трагичного происшествия! - обратились поисковики к возможным свидетелем трагедии.Ранее «КП» писала о том, как два человека погибли в пожаре в Смоленской области. Тела мужчины и женщины найдены при разборе конструкций дома.