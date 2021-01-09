К поискам подключились родные, одноклассники смолянки и просто неравнодушные люди. Сообщается, что 27 декабря 2020 года Ольга ушла из дома и до настоящего времени не давала о себе знать.В ПСО «Сальвар» отмечают, что девушка может быть одета в серый полушубок, светло-розовые брюки и черные сапоги.Ранее поисковики прекратили поиски семейной пары, которая пропала два месяца назад – мужчина и женщина уехали на «Ниве» в неизвестном направлении. Накануне в деревне Плосково Рославльского района был поднят их автомобиль. Пара утонула.