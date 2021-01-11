19-летний парень нашел на сайте информацию о продаже нужного ему товара. Обсудив в чате с продавцом условия сделки, он перешел по присланной ему ссылке, чтобы поподробнее рассмотреть товар. Впоследствии с его банковской карты были списаны более семи тысяч рублей.Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».- Полицейскими запрошены транзакции денежных средств, направлены необходимые запросы в банк, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Смолян просят граждан быть осторожными при общении в сети Интернет, не переводить деньги на неизвестные счета и номера мобильных телефонов, не сообщать в переписке реквизиты банковских карт.