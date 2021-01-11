Новые правила охоты вступили в силу в Смоленской области, сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. Внесены коррективы в сроки добычи лосей и косуль. Охотится на них разрешено с 1 октября до 10 января.- Право охоты на все половозрастные группы лося и косули в период с 1 по 10 января 2021 года могут получить лица, подавшие заявление с 1 января 2021 года и получившие соответствующее разрешение. Охота на лося до года с 11 по 15 января будут расцениваться как незаконная, - рассказали сотрудники департамента.За нарушение правил предусмотрен штраф.