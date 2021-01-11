В Смоленске ОНФ просит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировать крышу жилого дома, которая доставляет массу неудобств жильцам одной из квартир на последнем этаже. Стены и потолок квартиры уже покрылись плесенью из-за постоянной течи сверху.Речь идет о доме №15 по улице Юрьева.- Собственники обращались в управляющую компанию, но там сообщили, что в доме произведен капитальный ремонт и он еще на гарантии. До сих пор никаких мер не принимается, - отмечают в ОНФ.По словам модератора тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Смоленской области Владимира Маненкова, недостатки необходимо устранить в ближайшее время, так как во время оттепели вода снова начнет капать на головы людей.