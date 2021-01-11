Житель Смоленской области втайне от приставов продал арестованный автомобиль. Мужчина взял кредит на сумму более 150 тысяч у знакомого, но потом отказался возвращать деньги. Приятель обратился в суд и к приставам.– Исполнители призывали должника рассчитаться по обязательствам, но мужчина не шел на контакт. Тогда приставы арестовали его автомобиль, – сообщили сотрудники управления. – После, втихаря он разобрал машину и продал по частям.О нарушении закона узнали приставы и было возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть долга погашена.