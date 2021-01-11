Для получения льготы нужно подать заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. «Скидку» на коммуналку смоляне получат сразу же, увидеть разницу можно будет уже в февральской квитанции.А в это время в Смоленске ОНФ просит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировать крышу жилого дома, которая доставляет массу неудобств жильцам одной из квартир на последнем этаже. Стены и потолок квартиры уже покрылись плесенью из-за постоянной течи сверху (подробнее).