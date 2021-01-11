На водном объекте деревне Захаровка Починковского района уже приступили к работам. проектно-сметная документация на ремонт была разработала в 2019 году местной администрацией. Завершить работы планируется в сентябре 2021 года.Всего же капитальный ремонт плотин на водных объектах пройдет в шести районах области - в Починковском, Сафоновском, Дорогобужском, Смоленском, Краснинском, Хиславичском районах и городе Смоленске.- Это не только позволит улучшить состояние окружающей среды, но и защитит жителей региона и экономических объектов от всевозможных чрезвычайных ситуаций, - отмечают в администрации региона.