Волонтёрский центр «Единой России» еще весной объединил силы неравнодушных смолян: молодогвардейцев, Волонтёрской Роты Боевого Братства, «Волонтёров Победы», городских активистов и общественников. В добровольческую деятельность были вовлечены порядка 950 людей. С начала пандемии они выполнили более трех тысяч заявок по оказанию помощи пожилым и малообеспеченным гражданам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.Колл-центр, открытый на базе региональной общественной приемной партии, получает заявки ежедневно. С помощью чатов в мессенджерах заявки (в основном это доставка продуктов питания, льготных медикаментов) направляют волонтёрам. Просьбы о помощи поступают из разных районов Смоленской области. Почти в каждом из них работают волонтёрские штабы.В этот непростой период многие смоляне почувствовали, что не одиноки и не останутся в беде. Они регулярно говорят волонтёрам «спасибо» - передают слова благодарности по телефону и в социальных сетях, посвящают стихи, отправляют видео-приветы.«Региональное отделение партии, депутатский корпус выражают самые искренние слова признательности нашим волонтёрам. Несмотря на традиционные новогодние каникулы, вы, не жалея своего времени и сил, помогали людям. Каждый день вы проявляете свои лучшие человеческие качества: доброту, отзывчивость, неравнодушие. Отмечу, что во время новогодних праздников звонки от жителей не прекращались. Мы выстроили работу на каникулах таким образом, чтобы мобильно выезжать на заявки. В центре помощи дежурили и депутаты, многих из них и сами стали волонтёрами - привозили продукты и лекарства одиноким пенсионерам. Работа центра продолжится до тех пор, пока помощь добровольцев будет необходима смолянам», - подчеркнул руководитель Волонтёрского центра «Единой России» Андрей Моргунов.