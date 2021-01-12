52 вида электронных услуг работает в Смоленской области, сообщает администрация региона. Наибольшим спросом по итогам прошлого года пользуются получение разрешений на охоту – почти 4200 обращений, уведомлений на строительство - 549 и запись к врачу – 175. Заявки жители региона оформляли на Региональном портале Госуслуг.Также для смолян стали доступны и такие услуги, как подача документов для поступления в профессиональные образовательные организации, предоставление субсидий на оплату ЖКХ.А еще в минувшем году была разработана и запущена мобильная версия сервиса «Мои документы», сообщили представители администрации.