По данным на 12 января 2021 года, в 14 районах области и городе Смоленске выявлены новые случаи COVID-19. Большинство заболевших в Смоленске – «плюс» 45 за сутки.В то же время продолжает расти заболеваемость в Починковском, Вяземском и Ярцевском районах. Число заболевших в каждом муниципальном образовании близко к тысячи.А в Угранском районе меньше всего положительных случаев болезни – 26.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6975 человек, из них 5487 - в режиме самоизоляции, 1488 - в стационаре.