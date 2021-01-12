Более 400 иностранцев задержали с 1 января в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионально погрануправления. Жители других республик пытались пересечь границу без документов.Одно из последних задержаний произошло в ночь на 11 января 2021 года. Пограничники остановили автобус с шестью жителями одной из республик Средней Азии.Установлено, что иностранцы пешком прибыли с территории сопредельного государства и в дальнейшем планировали добраться до Московской области на машине, заказанной через сервис такси.Все задержанные оштрафованы и возвращен на родину.