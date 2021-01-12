Свою историю жительница Королевки опубликовала в соцсетях. Женщина пишет, что никогда ей так не было страшно, как в день встречи с бродячими собаками.- На меня только что напали 6 собак, они окружили меня в кольцо и стали прыгать, - пишет смолянка. - Я не знаю каким чудом я выжила и ровно минута и они бы меня погрызли на куски… Завтра пойду в полицию, напишу стотысячное заявление, но так продолжаться не может.Жительница Королевки обратила внимание, что рядом с собакой была девочка, которая, со слов женщины, натравливает животных на людей.Отметим, это не первая жалоба местных жителей на маленького ребенка, который вот уже несколько лет гуляет одна с бродячими собаками.- Это растёт будущий убийца и Маньяк, как же глупо ждать, пока она что-то сотворит страшное, - отметила смолянка.