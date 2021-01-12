Конфликт произошел в одном из домов Десногорска вечером 7 января. 25-летний мужчина пришел домой в очередной раз нетрезвым, и 64-летняя бабушка устроила ему скандал.- После ссоры внук лег спать, а старушка взяла кухонный нож и вонзила его в грудь спящему родственнику, а потом ушла из дома на дачу. Раненый мужчина с трудом вышел на улицу, где встретил случайного прохожего и попросил вызвать «скорую помощь», - сообщили в пресс-службах регионального СКР и УМВД.Медики оказали помощь раненому и теперь его жизни ничего не угрожает, а в отношении старушки завели уголовное дело. Бабушка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.