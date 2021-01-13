13 января в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Ветер юго-восточный 6-11 м/с.Температура воздуха по области: ночью -5°C…-10°C, по востоку местами до -15°C, днем -5°C… -10°C.В Смоленске: ночью -5°C…-7°C, днем -5°C…-7°C.Отапливайте свои дома и квартиры соблюдая правила пожарной безопасности. Не перегружайте электросети. Не оставляйте детей без присмотра.Помните о необходимости отключения электроприборов из сети при выходе из дома. Жителям частного сектора следует особое внимание уделить печному отоплению.Напомним, в Смоленске отремонтируют 8 участков дорог в 2021 году.