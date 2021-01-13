По информации УФССП России по Смоленской области, суд обязал мужчину удалить в социальных сетях на публичной странице фотографию взыскателя, а также опровергнуть оскорбительные комментарии, которым признаны несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство мужчины.При этом удалить опровержение со своей страницы до установленного срока должник не имел права. Однако, мужчина проигнорировал решение суда.Тогда в дело вмешались судебные приставы. Оказалось, что смолянин с вынесенным решением суда был категорически не согласен и от исполнения законных требований уклонялся.Молодой человек предпочитал избегать встреч с сотрудником службы и не сообщал о причинах неявки, при этом исправно отвечал на телефонные звонки сотрудника.Далее ему вынесли штраф в размере пяти тысяч рублей, который должником был оплачен. А также мужчине сообщили, что за последующие игнорирование он может быть привлечен к административной ответственности и ему будет назначен штраф от 5 до 20 тысяч рублей.Лишь после этого должник удалил фотографию гражданина и разместил соответствующие опровержения.Напомним, смолянин накопил 665 тысяч рублей долга по алиментам перед дочерью.