В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 44% по сравнению с 2019 годом, с 25 до 14.Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу.Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются подростки, в том числе прослушивая музыку через наушники.В преддверии зимних каникул в Смоленском регионе МЖД была организована акция для школьников «Железная дорога ошибок не прощает», которая, учитывая противоэпидемические требования, прошла в дистанционном формате.В общей сложности железнодорожники провели 80 онлайн-занятий для более 2 тысяч учащихся. Уроки безопасности прошли в учебных заведениях, расположенных недалеко от железной дороги: школах №23, №24 (район станции Смоленск-Сортировочный), школе №13 (вблизи остановочного пункта Колодня), Гусинской общеобразовательной школе (станция Гусино), школах №5 и №10 (станция Вязьма), школе №9 (станция Сафоново), школе № 7 (станция Фаянсовая).В онлайн-акции также приняли участие студенты первого курса Смоленского педагогического колледжа. Подобные уроки безопасности запланировано проводить и в этом году.