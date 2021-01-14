Незаконные рекламные баннеры демонтировали по пяти адресам в Смоленске, сообщает городская администрация. Конструкции «украшали» фасады домов на улицах Нормандия-Неман, Кирова и 25 Сентября.В администрации отмечают, такая работа проводится регулярно, как по результатам проведенных рейдов, так и по жалобам и обращениям смолян.- Стоит отметить, что, получив предписания на устранение незаконно установленных рекламных и информационных конструкций, часть собственников самостоятельно ликвидируют объекты рекламы. В противном случае демонтаж выполняет МБУ «Зеленстрой» совместно с управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, - прокомментировали в мэрии.