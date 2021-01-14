Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2020 году составила 3,3 млн. тонн, что в 1,3 раза превышает показатель 2019 года.Железной дорогой погружено:- черных металлов – 101,0 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к 2019 году);- химических и минеральных удобрений – 1,9 млн. тонн (рост в 1,4 раза);- строительных грузов – 842,9 тыс. тонн (рост в 1,3 раза);- промышленного сырья – 68,6 тыс. тонн (рост в 1,1 раза);- продовольственных товаров – 46,7 тыс. тонн (рост в 1,1 раза).Кроме того, на железную дорогу в 2020 году дополнительно привлечено 35 новых клиентов и более 250 тыс. тонн различных грузов с альтернативных видов транспорта.