Полицейские не обнаружили следов взлома помещения. Устанавливая круг причастных людей, сыщики выяснили, что ранее заявительница имела конфликт со своей знакомой, которая работала у нее продавцом.Догадки подтвердились - 44-летнюю женщину задержали. Выяснилось, что часть ценностей подозреваемая уже успела сдать в ломбард, а деньги потратить. Сумма ущерба составила 48 тысяч рублей.Читай также:Полиция идет свидетелей наезда на пешехода в Смоленске. Следователи пытаются восстановить картину случившегося на улице Рыленкова (подробнее).