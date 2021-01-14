В четверг, 14 января, в Смоленской области будет снежным - объявлен желтый уровень погодной опасности. В ряде районов области ожидается метель.- Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. В районах столбики термометра опустятся до -10°C… -15°C. В Смоленске - -12°C…-14°C, - отмечают синоптики.Сотрудники МЧС и полицейские обращаются к жителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу пешеходам.