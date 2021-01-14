О смерти жительницы Холм-Жирковского района стало известно 11 января. Судмедэксперты установили причину смерти. Через некоторое время была задержана подозреваемая 46-летняя дочь потерпевшей. По версии следствия, женщина накинулась на мать в нетрезвом состоянии. Пенсионерка умерла через несколько дней.Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Читай также:Ушел из больницы и пропал: в Смоленске ищут пожилого мужчину. Пенсионер покинул больницу без верхней одежды (подробнее).