В Смоленской области при содействии Минстроя России продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В 2020 году из аварийных зданий переселили 233 местных жителей. Таким образом, говорят в администрации региона, план оказался перевыполненным на 101,4%. В программе участвовали город Смоленск, Ярцево, Вязьма и Духовщина.В 2021 году решить жилищный вопрос смогут еще больше смолян – власти благодаря дополнительному финансированию планируют выдать ключи более 367 нуждающимся. Итого до конца текущего года планируют расселить 5,1 тысяч квадратных метров аварийного жилья.Всего же к 2025 году из 92 полуразрушенных домов хотят переселить 1 669 человека. Цена вопроса - 1,4 млрд рублей.