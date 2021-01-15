Два новых УАЗ «Патриота» и ВАЗ 21310 получили медицинские учреждения региона. Автомобили будут использоваться для доставки медперсонала в отдаленные села и для перевозки пациентов в медучреждения. Еще одно транспортное средство в автопарке смоленских медорганизаций появится в 2021 году, сообщают в администрации региона.Новые автомобили приобретены в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области» при участии Министерства промышленности и торговли РФ. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено порядка 6,8 млн рублей.Новые автомобили ускорят работу медперсонала в период распространения COVID-19. Стоит отметить, что по поручению Губернатора Алексея Островского в регионе оказывается усиленная поддержка медработникам, борющимся с пандемией. Например, в конце 2020 года для перевозки участковых врачей глава субъекта выделил транспортные средства из автопарка региональных органов власти. Решение Губернатора нашло отклик и у глав муниципальных образований.Ранее стало известно, как и когда смоляне могут сделать прививку от коронавируса. Запись на вакцинацию пройдет на портале Государственных услуг (подробнее).