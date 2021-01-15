Коронавирус обнаружен на 14 территориях в Смоленской области – больше всего положительных тестов по-прежнему выявляется в Смоленске – «плюс» 49 за сутки. Меньше всего заболевших было зафиксировано в Темкино и Угре – с начала наблюдений здесь 44 и 26 пациентов с инфекцией.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7147 человек, из них 5666 - в режиме самоизоляции, 1481 - в стационаре.Ранее стало известно, что от осложнений вызванных COVID-19 скончался врач Вадим Гордадзе (подробнее). А седицинские организации Смоленска получили новые автомобили. Новый дополнительный транспорт позволит повысить оперативность оказания медпомощи.