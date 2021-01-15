В Дорогобуже нашли здание под общественную баню. Решено переоборудовать имеющийся объект. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов подтвердил готовность выделить 10 млн рублей на решение вопроса и после приема граждан поручил местной власти предоставить смету и обязательно обсудить с жителями проект.Напомним, местная баня сгорела, и жители каждый год пытаются решить вопрос со строительством нового объекта. Тогда прежний Глава района уверял, что закрыть вопрос можно за 10 млн рублей, однако потом сумма выросла до 40 млн и стала неподъёмной.Запущенный местными властями автобус стал возить жителей Дорогобужа в верхнеднепровскую баню. Но люди хотят ходить в свою.