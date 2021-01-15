Водитель мотоблока 1984 года рождения погиб в ДТП под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 15.30 14 января на 349-м км автодороги Р-120 в Смоленском районе.- При перестроении водитель мотоблока не убедился в безопасности маневра и столкнулся с фурой «ДАФ» с прицепом. От тяжелых травм мужчина скончался до приезда машины скорой помощи, - прокомментировали в полиции.Ранее автопарк загорелся в Смоленской области. Специалисты устанавливают причины случившегося (подробнее).