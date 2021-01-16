Праздничные службы пройдут во всех православных храмах в ночь с 18 на 19 января.— Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют в этом году отказаться от традиционных купаний в ледяных прорубях, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. — Дело не в самом купании — оно ничем не навредит, а в опасном массовом скоплении людей. Альтернатива - набрать воды в храме, соблюдая социальную дистанцию, и умыться ею дома.Ранее в регионе ввели послабления в ограничительные меры из-за коронавируса. В праздники и выходные смолянам разрешили гулять в парках без масок.В настоящее время COVID-19 подтвердился уже у 19,5 тысяч жителей региона, 367 скончались от осложнений, вызванных вирусом.