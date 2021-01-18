В регионе проанализировали ситуацию по туристской посещаемости Смоленщины в дни новогодних и рождественских праздников. Наполняемость гостиниц выросла до 80 процентов, при том, что люди останавливались на более длительный срок – до 4 дней, чем в прошлом году.Большинство гостей приезжали из Москвы – 66 процентов, также регион посетили жители Санкт-Петербурга, Тверской области, Псковской и по 2 процента приходится на Брянскую, Калужскую, Ярославскую области и пр.В числе наиболее посещаемых мест стал Успенский Собор, крепостная стена, историко-архитектурный комплекс «Теремок», национальный парк «Смоленское Поозерье», музей-заповедник «Гнездово».