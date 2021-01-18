Первыми течь из земли обнаружили местные жители и сообщили о ЧП в соцсетях. Через некоторое время выяснилось, что в негодность пришла одна из труб холодного водоснабжения.В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что в настоящее врем принято решение отключить ресурс по следующим адресам:2-й Краснофлотский пер. д. 51, 53, 55,ул. 2-я Парковая д. 14-25.Также давление воды снижено в домах №№ 36, 38, 40 по 2-му Краснофлотскому пер.Подвоз воды будет работать по заявкам. Телефоны - 38-18-50, 70-50-61.Ранее «КП» писала, что в Починке филиал СпецАТХ переехал в новый офис.