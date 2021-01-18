Современный спортивный комплекс планируют построить в Красном Бору в Смоленске. Ранее вопрос о недостатке спортивной инфраструктуры в микрорайоне поднимался неоднократно.Принято решение, что ФОК открытого типа появится на территории красноборской школы №5 в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Она подходит по техническим требованиям. После окончания строительства спорткомлекс передадут на баланс спортивно-юношеской школе.Планируется, что заниматься спортом там смогут не только учащиеся школы, но и спортшколы. Также будет все необходимое для сдачи норм ГТО. На территории ФОКа будут построены поле для мини футбола, хоккейная коробка, площадка для воркаута, баскетбола и волейбола.На строительство большого спортивного комплекса заложено 20 млн. рублей федеральных средств, порядка 800 тыс - региональное софинансирование, а также 7 млн. рублей из местного бюджета на подготовку основания.Приехавший на место будущего строительства руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов обратил внимание, что необходимо «осуществлять контроль за строительством спортивного комплекса, привлекать спортивную общественность, беречь, сохранять и поддерживать то, что будет построено».- В Красном Бору ещё не было такого масштабного спортивного объекта, и жители не раз обращались с просьбой решить проблему. Несмотря на то, что спортивный комплекс будет построен на территории школы, каждый сможет заниматься здесь и абсолютно бесплатно», - подчеркнул Сергей Неверов.В пресс-службе партии отметили, что в 2021 году в Смоленской области будет построен еще один подобный объект. Речь идет о родине первого космонавта – городе Гагарине. Общая сумма федерального финансирования - 40 млн.рублей. В 2020 году подобный объект был построен и в Вязьме.