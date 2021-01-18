18 января 2021 года председатель Смоленской областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов посетил Смоленский центр крови, где сдал плазму, которая может помочь выздоровлению пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в России переливание плазмы с выработавшимися после болезни антителами официально является одним из эффективных методов борьбы с данным вирусом.«Я, как и многие россияне и многие смоляне, перенес заболевание коронавирусом. Последнее исследование крови показало, что у меня очень высокий титр антител. Понимая, что это источник защиты для больных, я принял решение поддержать тех, кому трудно, кто находится в тяжелой ситуации, и сдать плазму», - рассказал Игорь Васильевич.По словам директора областного центра крови Николая Васильева, заготовка биоматериала ведется с начала пандемии, но он должен выдержать карантин перед тем, как попасть в ковидные госпитали. «Плазма содержит пассивные антитела к коронавирусу, их наличие всегда положительно влияет на прогноз лечения и выздоровление пациентов», - пояснил руководитель учреждения, добавив, что антиковидная плазма актуальна и для разработки лекарств: «В будущем планируется ее передача на производство, где будут делать медицинские препараты на основе выделенных антител, так называемый иммуноглобулин».Как пояснили врачи, начинать сдавать плазму можно уже через месяц после выздоровления. Процесс забора крови занимает около сорока минут. Средний объем собранного материала составляет от 300 до 750 миллилитров. Все доноры предварительно сдают анализы и проходят осмотр терапевта.После завершения процедуры Игорь Ляхов поблагодарил медицинских работников за труд, который помогает спасению жизни людей. Спикер облдумы обратился к смолянам, справившимся с данной болезнью, с просьбой пополнить банк плазмы с антителами: «Призываю всех, у кого есть антитела, стать донорами, чтобы поддержать и спасти граждан, которым требуется помощь».