Анонс шестой передачи опубликовал федеральный канал. Сообщается, что участники передачи ответят на все вопросы по поводу того злополучного дня, после которого пропал подросток. А также из первых уст развеют слухи и домыслы.«Прямой эфир» выйдет вечером 19 января.Напомним, смоленский подросток Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года во время вечеринки за городом в Демидове. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Известно, что Влад переборщил с алкоголем. Около 19.00 он отошел в лес и не вернулся.Останки парня были обнаружены спустя восемь месяцев в полутора километрах от места празднования 29 января 2020 года. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК страны.