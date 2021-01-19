Смоляне смогут записаться на прививку от коронавируса 31 января, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе. Именно с этого дня на сайте планируется разместить специализированную форму записи на вакцинацию, а в настоящий момент данная функция запущена в тестовом режиме.После получения услуги жители региона смогут оставить отзыв на сайте, заполнить дневник самонаблюдения или получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.Ранее «КП» писала, «Спутник V» - двухкомпонентная вакцина. Серьезных побочных эффектов после ее введения не выявлено, а уровень антител значительно выше или сопоставимый, как после перенесенной коронавирусной инфекции.Более 1600 доз разослано по медицинским учреждениям.Читай также:Игорь Ляхов сдал плазму с антителами к коронавирусу для помощи ковид-пациентам. Спикер регионального парламента переболел COVID-19 более двух месяцев назад (подробнее).