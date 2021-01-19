МУП «Коммунальщик пгт. Холм-Жирковский» оштрафовали за слабую работу с должниками. За три года – с ноября 2017-го по ноябрь 2020-го – абоненты задолжали предприятию более 2,8 млн рублей.– Вместе с тем, за истекший период 2020 года сотрудники УК направили в суд 13 заявлений о взыскании задолженности по коммунальным платежам с абонентов на сумму около 550 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – Что говорит о том, что принимаются не полные меры по возврату средств.За нарушение 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сотрудники приступили к более активной работе с должниками.