Ремонт 42 переездов запланирован в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2021 году. В прошлом году всего было отремонтировано 45 железнодорожных переездов. На четырех заменено резинокордовое покрытие и еще на четырех – заградительные устройства.Железнодорожники обеспокоены ростом числа ДТП на переездах в Смоленской области. Так, в 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019 годом. Основные причины – грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: ремонтируют переезды, проверяют оборудование и условия видимости, совместно с ГИБДД проводят рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, постоянно инструктируют водителей на автопредприятиях, проводят информационные акции. За прошедший год смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели более 50 рейдов на переездах, посетили 42 автотранспортных предприятия, проинструктировали свыше 5000 водителей.Однако для снижения ДТП усилий только железнодорожников недостаточно. В первую очередь необходимо, чтобы водители автотранспорта строго соблюдали правила дорожного движения.Московская железная дорога призывает водителей быть внимательней при пересечении железной дороги: не объезжайте закрытый шлагбаум и не выезжайте на переезд при красном сигнале светофора. Помните, поезд мгновенно не остановить, а нарушение правил приводит к трагическим последствиям.