Благодаря умелой работе руководителя регион сделал значительный рывок в социально-экономическом развитии. Так, например, в пять раз увеличился промышленный потенциал региона, объем капитального строительства возрос в шесть раз. Ускоренные темпы развития сельского хозяйства позволили Смоленщине впервые выйти на ведущее место в Центральной России. Во многом благодаря усилиям Ивана Ефимовича в 1985 году Смоленску было присвоено почетное звание «Город-герой».В год 100-летия со дня рождения Ивана Клименко в регионе планируют провести череду мероприятий, которые будут включать в себя культурно-массовые мероприятия и тематические Чтения. Их хотят организовать во всех общеобразовательных учреждениях региона.Поручение о разработке программы дал губернатор Алексей Островский.